È ormai una delle star del cinema italiano, ma della sua vita privata si sa poco o nulla. È la bellissima Miriam Leone, attrice molto attenta a pubblicare su Instagram solo quello che le serve per tenere viva l’attenzione dei suoi follower, sempre pronti a sottolineare il suo fascino nei commenti ai vari post. Stavolta, però, a fare notizia è qualcosa che non arriva dai social network…

Il settimanale Chi, infatti, ha rivelato l’identità del nuovo amore segreto della Leone. Già da tempo si parlava di una nuova importante relazione per l’attrice, che, molto riservata, era però sempre riuscita a tutelare il partner dalle indiscrezioni del mondo del gossip. Almeno fino a ora. Chi rivela che il nuovo amore di Miriam Leone si chiama Paolo e fa il musicista di professione. I due si sarebbero conosciuti due mesi fa, ma la relazione avrebbe compiuto un salto soltanto nelle ultime settimane. Recentemente la coppia ha anche tenuto un viaggio segreto in Marocco, per poi ritrovarsi a Milano durante la Fashion Week. In tale occasione, la sensuale Miriam avrebbe dormito a casa di Paolo, luogo da cui avrebbe pubblicato anche i suoi ultimi post su Instagram.

Per la Leone, dunque, ancora una volta un compagno che frequenta il mondo della musica: prima di Paolo l’attrice aveva avuto una relazione piuttosto lunga, durata quattro anni, con Davide Dileo, in arte “Boosta”, fondatore dei Subsonica e compositore.