Maria De Filippi: «Arrivata in tv perché moglie di Costanzo»

ROMA - Grazie al suo talento e alla sua intelligenza, Maria De Filippi è diventata un pilastro della televisione italiana e un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo. Eppure la sua carriera ha avuto inizio grazie a una… raccomandazione. È stata la stessa De Filippi a confessarlo durante un monologo all’interno dell’ultima puntata di Amici: la conduttrice ha ammesso che se non fosse stata sposata con Maurizio Costanzo difficilmente sarebbe riuscita a farsi largo sul piccolo schermo.

«Quando ho iniziato a fare televisione, tutti dicevano ‘la fa perché sposata con Maurizio'. Ed era vero», ha dichiarato la De Filippi, spiegando che senza l’influenza del suo partner non sarebbe riuscita a sfondare. «Non avrei mai avuto la possibilità di fare un numero zero di un programma se non fossi stata sposata con Maurizio. Era vero», ha poi aggiunto. All’aiuto del marito, però, corrispondeva però anche una pressione notevole, che l’ha aiutata a tirare fuori il meglio. «Sapevo anche che se poi il programma non andava bene, mi avrebbero cacciato - ha raccontato -. Maurizio si era già sposato tre volte… e tutte e tre le volte erano successe delle cose».

Quanto alle accuse di essere una raccomandata, la De Filippi ha spiegato di averle ignorate. «Non ho fatto un dramma di una cosa vera, mi è servita a cercare di far bene, non a dire ‘cattivi voi che lo dite'. Sarebbe stato inutile, perché tanto lo avrebbero detto comunque. Era meglio che lavorassi e mi preparassi per il programma». Una scelta saggia, che ha condotto Maria fino all’apice del successo.