Una foto scatena i fan di Belen, lei replica: «Non sono incinta!»

MILANO - «Belen è incinta». La voce corre rapida sui social network dopo una foto misteriosa postata dalla showgirl argentina sul proprio profilo Instagram. I follower si chiedono se davvero la Rodriguez e Stefano De Martino siano in attesa del secondo figlio, fino a quando la stessa Belen non è costretta a smentire il tutto con un commento alla foto incriminata. Ma cosa ritraeva l’immagine della discordia? Una statuina di una donna incinta, che la Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo con la didascalia “La Vida”.

Per molti follower non si trattava di un improvviso attacco di amore per l’arte della Rodriguez, ma di una dichiarazione implicita: «Sono incinta». D’altra parte l’argentina e il marito Stefano De Martino non hanno mai detto no all’idea di dare un fratellino o una sorellina a Santiago. «Sei di nuovo incinta?», domandava Thomas, uno dei follower dell’argentina. «È un dolce messaggio in codice?», il commento di Monica, mentre Valentina addirittura sfodera il tipico “io l’avevo detto!”: «4 mesi fa dissi a mio marito Belen è incinta e ancora non si sapeva, io sono sensitiva, e ti dico anche il sesso del piccolo se vuoi. Auguri».

Peccato, però, che il gioco duri solo qualche ora, poi ecco la smentita. «Non sono incinta - la spiegazione di Belen -, è una scultura che mi hanno regalato oggi, l’ho fotografata e l’ho postata, perché la trovo bellissima. Tutto qui!».