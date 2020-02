La smentita di Eros: «Valentina Bilbao? Solo un’amica»

ROMA - «È solo un’amica». Con un post su Instagram Eros Ramazzotti ha voluto smentire il flirt con Valentina Bilbao, artista venezuelana con cui il settimanale “Chi” aveva “beccato” il cantante romano: il giornale ha pubblicato delle foto dei due insieme sulla spiaggia di Miami. Niente baci o particolari effusioni nelle immagini, soltanto un uomo e una donna che sembrano rilassarsi e divertirsi insieme.

Ma, naturalmente, la domanda circa la relazione tra Eros e la pittrice sudamericana - piuttosto conosciuta in Florida - era sorta spontanea: è un flirt oppure no? Eros ha risposto con un post sul suo profilo social e l’ha fatto in maniera piuttosto piccata. Al cantante romano non è piaciuta questa invasione nella sua vita privata, ma ancor meno le allusioni circa la sua vita sentimentale, soprattutto per le conseguenze che potrebbero avere sui suoi figli. «Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip??», s’è domandato Eros nel post, accompagnato da una foto del suo manager Gaetano Puglisi ce lo ritrae di spalle in piscina, mentre guarda il mare. «Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti».

Lo sfogo di Ramazzotti ha raccolto i like di vip come Mara Venier ed Emis Killa, ma soprattutto la solidarietà di tanti fan. «Hai ragione ! Io ti auguro solo tanta serenità caro Eros», scrive Ale. «Purtroppo viviamo in un mondo malato fatto di pettegolezzi e apparenze ma tu continua a essere te stesso grande uomo, ti adoroX, aggiunge Rita. Chissà se l’amore dei fan basterà ad Eros per dimenticare il gossip.