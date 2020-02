Una fiamma venezuelana per Ramazzotti? 

ROMA - Qualche tempo fa si era detto felice, nonostante la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. E ora Eros Ramazzotti felice sembra davvero, nelle foto anticipate dal settimanale Chi, domani in edicola. Il cantante romano appare rilassato e divertito in spiaggia insieme a una bruna molto carina: si tratta di Valentina Bilbao, pittrice venezuelana di Caracas piuttosto conosciuta in Florida.

I due si sono incontrati sulla sabbia di Miami. Secondo il resoconto del giornale sarebbe stata proprio la Bilbao ad avvicinare Eros spiegandogli che è sua abitudine dipingere mentre ascolta musica: tra i suoi preferiti non solo grandi classici come Queen o Beatles, ma anche Ramazzotti. L’approccio ha funzionato, come mostrano le immagini catturate da Chi: Eros appare sdraiato sul lettino di lei, che sta seduta alle sue spalle. In un altro scatto, il cantante e Valentina fanno il bagno nell’oceano, mentre giocano a schizzarsi come due ragazzini.

Nessun bacio o atteggiamento di estrema confidenza tra i due, le immagini raccontano un rapporto che sta nascendo e che ancora non si sa dove possa portare il cantante e la pittrice. Di sicuro Eros pare aver superato il momento di difficoltà seguente alla fine del suo matrimonio: vederlo felice e sorridente è di sicuro una gioia per tutti i suoi fan.