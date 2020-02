Mara Venier: «Nicola l’ho conquistato grazie a… Jerry Calà!»

ROMA - Se pensavate di sapere proprio tutto su Mara Venier, beh aspettate di leggere il modo in cui, 20 anni fa, ha conquistato Nicola Carraro, produttore cinematografico che ha sposato nel 2006. La conduttrice ne ha parlato in una lunga intervista a Oggi, a cui ha svelato anche un particolare retroscena. Interrogata sulla sera in cui i due si conobbero, la Venier ha spiegato che «Più che una cena, era un casting: Nicola tornava a Roma dai Caraibi, e un’amica aveva organizzato una serata con sei signore che se lo volevano accalappiare. Io stavo con un giornalista e quindi, a rigore, non avrei dovuto partecipare».

I due non s’erano mai incontrati prima. «Ma me ne parlavano da anni come di un figo pazzesco: ‘Vive a Los Angeles, ha casa ai Caraibi, è un produttore geniale’. Allora io mollo le prove, corro a casa, mi metto un tubino nero attillato, mi trucco… Tutte cose non da me», continua la Venier. Quando arriva al luogo dell’appuntamento, il primo impatto non pare positivo. «Lo guardo - confessa la Venier - e tra me e me mi dico: ‘Ma che cavolo so’ stata agitata tutto il giorno! Questo è un cumenda milanese, che c’entra con me, che sono una pesciarola?’. La tavola era rotonda, ce l’avevo di fronte, ‘accerchiato’ da queste signore». Nicola, però, aveva notato la Venier, che venne presa in contropiede.

«‘Io la conosco perché so che lei fa un’ottima pasta e fagioli’ - dice la Venier riportando le parole dell’imprenditore - Sa chi gliel’aveva detto? Il mio ex marito Jerry Calà. Una quindicina di anni prima, Nicola gli aveva prodotto un film e aveva affittato per gli attori e la troupe la villa di Mastroianni sulla Appia. Nella sauna, Jerry gli disse: ‘Sono innamoratissimo, ho incontrato una donna meravigliosa, si chiama Mara Venier e fa una pasta e fagioli meravigliosa’. Dopo la cena, Nicola ha cominciato a chiamarmi». E le altre pretendenti? «Le altre sei spazzate via, non sono mai esistite».