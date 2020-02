Belen e Stefano, vacanza romantica in Provenza

ROMA - Il giorno degli innamorati s’è trasformato nel week end degli innamorati per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Venerdì, infatti, la coppia è partita sola soletta per una breve vacanza in Provenza, lasciando il piccolo Santiago a casa con i nonni. Tre giorni di relax e di passione, almeno a giudicare dalle foto postate dai due su Instagram.

«Viaggiare, mangiare, fare l’amore, dormire, viaggiare, mangiare, fare l’amore….», ha spiegato la showgirl argentina, chiarendo ai suoi follower l’obiettivo di questo week end da trascorrere insieme al suo uomo. Sui social i due hanno condiviso con i propri fan numerosi momenti della breve vacanza, mandandoli in visibilio. «Bellissimi ma davvero troppissimo bellissimi. Belen da quando sei tornata con Stefano sei rinata e sei tornata ad essere ancora più meravigliosa… sono gli occhi dell’amore», scrive Mara, una dei follower della Rodriguez, commentando un’immagine romantica dei due.

Ma tra i commenti non possono mancare anche quelli degli amici e familiari della coppia. Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, si complimenta per il viaggio e suggerisce ai due di godersela: «Immensamente innamorati… una gioia vedervi assieme». Naturalmente c’è spazio anche per qualche hater. Belen pubblica una foto mentre si trova su una collina, scrivendo le post “Isolation”; immediato il commento velenoso di una follower: «Ami l'isolation ma una foto ci scappa sempre. Coerenza portami via…».