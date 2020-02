Barbara D’Urso fa autogol con la foto vintage con Fiorello

ROMA - I post pubblicati sui social network possono trasformarsi in veri e propri boomerang per i vip. Lo dimostra quanto avvenuto a Barbara D’Urso dopo la pubblicazione di una vecchia foto insieme a Fiorello. Lo scatto risale agli anni ’90 e vede la conduttrice tv accanto allo showman, che all’epoca portava lunghi capelli neri. «Come non esaudire il desiderio di Rosario Fiorello?!? - scrive la D’Urso nel post - Ecco pubblicata la mia foto insieme a lui, fatta all’inizio degli anni ‘90».

Il desiderio di cui parla la presentatrice Mediaset è stato espresso da Fiorello durante una puntata di “Live Non è la D’Urso”, in cui il mattatore siciliano aveva sfidato l’amica a pubblicare una loro vecchia fotografia. La D’Urso ha eseguito, ma le reazioni dei suoi follower non sono state quelle che probabilmente lei si attendeva. In molti, infatti, hanno notato un dettaglio del viso della D’Urso cambiato durante gli anni e immediatamente è scattata l'accusa di “ritocchino”.

«Ma come mai le labbra sembrano più sottili? Ora sono il doppio?», scrive Susanna, a cui dà man forte Maria: «Avevi labbra sottilissime a differenza di oggi che sono super gonfie». «Che può fare la chirurgia…», aggiunge Longo, con Mariella che sferra il colpo di grazia: «È vero erano molto sottili, e poi si vanta di non aver fatto niente». Ma tra i follower c’è anche chi si schiera con la conduttrice, come Anna: «Avrà fatto qualche punturina… e quindi???? Ma che problemi avete?». E Erotica spiega che non è necessario ricorrere alla medicina estetica per ingrossarsi le labbra: «Esistono anche contorni labbra più rossetti che fanno la differenza».