Le Rodriguez super-sexy, il commento di De Martino scatena i follower

ROMA - Neanche Stefano De Martino, marito di Belen Rodriguez, è riuscito a resistere alla sensualità di una foto postata dalla moglie su Instagram per promuovere il lancio dei nuovi modelli di Me Fui, il brand di costumi da bagno che la showgirl argentina disegna insieme alla sorella Cecilia. Nell’immagine Belen appare elegante e affascinante in piscina insieme alla sorellina: entrambe in costume, entrambe sexy.

Tra i primi a commentare lo scatto c’è proprio De Martino, che si limita ad una sola e napoletanissima parola: «Azz». Un’esclamazione di stupore e piacere, che però pare riferita sia alla moglie Belen che alla cognata Cecilia. Un dettaglio, questo, che non è sfuggito ai tanti follower di Belen, subito pronti a rimbrottare o a prendere in giro Stefano. «Azz davvero, ma per Belen e solo per Belen», gli scrive Grazia. «Non sbagliare!», scherza Luigi G, mentre Carlo è più esplicito nella sua allusione: «Dici la verità, ti piace pure la cognata…».

La maggior parte dei commenti, però, si limitano a un po’ d’invidia nei confronti di Stefano De Martino. «Mi avrebbero già ricoverato se fossi in te», scrive Luigi. «Che uomo fortunato che sei» aggiunge Clagram, mentre Mathilde gli ricorda: «Stefano, sei davvero circondato da bellezze». Altri follower dibattono su chi tra le sorelle Rodriguez sia più affascinante, discussione che viene risolta salomonicamente da Vilan: «Due bellezze diverse ma di egual misura! Non saprei dire chi è più bella dell’altra».