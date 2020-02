Loredana Lecciso: «Tra me e Al Bano c’è ancora passione»

ROMA - Loredana Lecciso non è andata al Festival di Sanremo, ma non ha provato alcuna gelosia nel vedere il suo compagno Al Bano duettare sul palco dell’Ariston con l’ex moglie Romina Power. La showgirl lo rivela in un’intervista a Chi, nella quale spiega che il suo legame con il cantante di Cellino San Marco è a prova di bomba. Il segreto alla base della loro relazione sarebbe un’attrazione che non s’è mai spenta. «La passione con Al Bano non si è mai spenta e, negli anni, è persino aumentata», ha spiegato la Lecciso al settimanale.

La showgirl ha raccontato di essere costantemente in contatto con il suo partner, anche quando Al Bano è lontano da casa, come accaduto durante la settimana sanremese: «Ci sentiamo più volte al giorno, facciamo anche videochiamate, è sempre bello, stimolante e costruttivo parlare con lui», ha dichiarato la Lecciso. Gli alti e bassi del passato sembrano ormai dimenticati, la Lecciso racconta che il suo rapporto con Al Bano s’è evoluto, anche grazie a una sua maturazione interiore. «Insieme abbiamo creato una splendida famiglia - ha detto la Lecciso -, anche se mi rammarico di essere stata troppo impulsiva in passato. Se 20 anni fa avessi avuto la consapevolezza di oggi sarebbe stato tutto diverso; ora ho imparato a gestire me stessa e mi sento bene, vivo un momento felice».

Nell’intervista, però, la Lecciso non ha risparmiato una frecciatina a Romina. «Sono stata al gioco su chi scherza sulla nostra rivalità tra me e lei - ha concluso la Lecciso -, ma da parte mia non esiste. Tra l'altro ho provato più volte a tenderle la mano, ma non ho mai avuto risposte».