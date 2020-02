Mara Venier, da Bugo l’assist per attaccare la D’Urso

ROMA - Il litigio tra Morgan e Bugo nel bel mezzo della loro esibizione sul palco dell’Ariston è stato uno dei momenti più discussi e al tempo stesso indimenticabilI dell’ultimo Festival di Sanremo.

Ma tra retroscena, pettegolezzi e polemiche riguardanti i due cantanti, c’è spazio anche per un’altra lotta, quella tra Mara Venier e Barbara D’Urso, le due regine dei pomeriggi televisivi, che non perdono occasione per lanciarsi qualche frecciatina.

Stavolta a scagliarsi contro la rivale è stata Mara Venier, che ha ospitato a Domenica In Bugo per parlare appunto di quanto accaduto sul palco dell’Ariston. Introducendo il cantante, però, la conduttrice non s’è lasciata scappare l’opportunità di colpire la D’Urso… «Ringrazio Bugo – ha detto la Venier presentandolo – che è venuto qui a titolo di amicizia». Un modo per sottolineare come Bugo non abbia preteso soldi per l’ospitata in tv nel popolare programma della Rai.

Subito dopo, ecco la stoccata ai rivali di Mediaset. «Lui è qui a titolo di amicizia – ha aggiunto la Venier parlando ancora di Bugo - mentre Morgan è andato dalla D’Urso… e li forse qualcosina gli hanno dato». La Venier, dunque, non ha mancato di alludere ad un comportamento poco professionale da parte della D’Urso e, indirettamente, di mettere in cattiva luce Morgan. “A Live Non è la D’Urso” l’ex Bluvertigo aveva accusato Bugo di avergli sabotato la performance sul palco dell’Ariston e anche di averlo aggredito fisicamente.