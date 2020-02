Fedez e il selfie con Kanye West agli Oscar

LOS ANGELES - Festival di Sanremo? Meglio gli Oscar… Almeno per Fedez e Chiara Ferragni, che nel weekend solo volati oltreoceano per partecipare alla notte più importante dell’anno per il mondo di Hollywood.

I Ferragnez guardano al mondo e il Festival della canzone pare stargli stretto, soprattutto se, come a loro, è capitato di essere invitati al party post-cerimonia organizzato a Los Angeles da Vanity Fair.

Una festa ricca di super-celebrità, che Fedez e la Ferragni hanno “attaccato” a colpi di selfie, come una coppia di turisti in mezzo a un gruppo di vip. Scatti che ovviamente sono finiti sui propri social network. Tra le immagini che hanno riscosso maggiore successo c'è quella postata da Fedez sul suo profilo Instagram, in cui la coppia appare insieme a un altro celebre duo di super-vip a stelle e strisce: il rapper e imprenditore Kanye West e la moglie Kim Kardashian.

Una foto particolare soprattutto per l’atteggiamento di Kanye West, che sembra non proprio felice di prestarsi allo scatto. «Felice Kanye…», fa notare un follower di Fedez, che naturalmente aggiunge altri scatti dei presenti. Tra le foto postate dal rapper anche quella con Billie Eilish, il fenomeno musicale del momento, molto più serena davanti alla fotocamera rispetto a West. Infine non manca lo scatto con Donatella Versace, da sempre un punto di riferimento per i Ferragnez in fatto di stile: «My crush», la mia cotta, scrive Fedez, proprio a sottolineare l’affetto e la stima verso la stilista.