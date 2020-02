Sanremo, Mika prende in giro Ronaldo fuori onda

SANREMO - Se vi dovesse mai capitare di attendere di esibirvi al Festival di Sanremo, beh controllate attentamente se siete o meno in onda. Non come ha fatto Mika, che poco prima di esibirsi sul palco esterno all’Ariston - novità di questa edizione - s’è lasciato scappare alcune frasi poco gradevoli su Cristiano Ronaldo, pensando di essere fuori onda. E, invece, s’è sentito tutto.

Durante la terza serata del Festival il campione portoghese della Juventus era in platea per seguire la moglie Georgina Rodriguez, co-conduttrice della serata insieme ad Amadeus. Ronaldo, però, non ha seguito interamente lo show: nell’arco della serata ha spesso lasciato il suo posto. Al momento dell’esibizione di Mika sul palco dell’Ariston, CR7 era assente: un dettaglio che non è sfuggito alla popstar, che dopo, sul palco outdoor del Festival, s’è lasciato scappare una battuta. «Volevo cantare per Cristiano Ronaldo - ha detto Mika prima di entrare in scena -, volevo vederlo di faccia. Sapete che non l’ho trovato? Secondo me era una sagoma che non esisteva quella, era lì ma non era lì».

Parole, quelle di Mika, pronunciate in confidenza al pubblico all’esterno dell’Ariston: peccato però che proprio in quel momento la Rai avesse aperto il collegamento dal teatro. Una gaffe, quella di Mika, che ha immediatamente scatenato una marea di reazioni sui social. «Ma Mika che stava sparlando di Ronaldo e non si era accorto di essere collegato? Poetico», scrive Tristan su Twitter. «Mika che dà del cartonato a Ronaldo: sono nell’iperuranio», se la ride Martina. «Mika ti amo, sto piangendo…», commenta Barry. Figuraccia sì, insomma, ma esilarante.