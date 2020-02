Hunziker, D’Urso, Malgioglio, Atzei: quanti vip alla festa di Iva

ROMA - Altro che Festival di Sanremo, il vero evento mondano degli ultimi giorni è stato l’80esimo compleanno di Iva Zanicchi. La cantante ha compiuto gli anni il 18 gennaio, ma ha festeggiato solo ora con un party davvero super-esclusivo a casa sua, le cui foto sono state pubblicate dal settimanale Oggi.

Scorrendole, si nota come alla festa dell’Aquila di Ligonchio - il paesino emiliano dove la Zanicchi è nata nel 1940, non siano voluti mancare davvero tanti personaggi famosi. Tra tutti, in elegantissimo completo rosso fuoco, spicca Michelle Hunziker, che come tradizione sembra anche tra le più divertite e coinvolte nei festeggiamenti. Ma accanto alla showgirl e conduttrice si notano anche molti altri personaggi famosi, come ad esempio Barbara D’Urso e Cristiano Malgioglio, cantante e autore che per la Zanicchi ha scritto una nuova canzone “Sangue Nero”, con cui la festeggiata s’è esibita davanti ai presenti.

E ancora, tra coloro arrivati alla festa per celebrare la Zanicchi, anche la “collega” Bianca Atzei che ha duettato con Iva in “Come ti Vorrei”: «Cantare con te per i tuoi 80 anni è un’emozione che rimarrà. Sei come una zia», ha poi scritto su Instagram la Atzei.