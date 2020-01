Gregoraci senza partner: «Uomini spaventati dal confronto con Briatore»

ROMA - Recentemente Elisabetta Gregoraci è tornata a far parlare di sé per le accuse rivolte a Nicola Savino, reo - a suo parere - di averla esclusa dalla conduzione de “L’Altro Festival” per motivi politici.

La showgirl ha vissuto un momento non facile in campo professionale, ma anche sul piano sentimentale afferma che la sua vita non è affatto facile. Dopo la separazione da Flavio Briatore, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco (10 anni), la Gregoraci non è più riuscita a instaurare una relazione stabile.

«Avendo avuto un compagno così - ha dichiarato in un’intervista a Chi -, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta». Il fantasma di Briatore, insomma, aleggerebbe sul futuro sentimentale della Gregoraci che, però, ammette anche di non essere una donna semplice con cui avviare una relazione. «Non è facile stare con me - ammette la showgirl - ho tante caratteristiche che possono spaventare un uomo».

Infine, la Gregoraci torna sull’argomento “L’Altro Festival”. «Umanamente Nicola non si è comportato bene con me - il dito puntato della showgirl -, la mia più grande delusione è dal punto di vista umano: ha fatto di tutto per non lavorare con me e io non dico bugie, la verità secondo me è venuta fuori e qualcuno dovrebbe chiedermi scusa». Vedremo se Savino risponderà ancora alla bella Elisabetta.