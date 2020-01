Il primo tattoo della Marcuzzi? Per i figli

ROMA - Un tatuaggio è per sempre, come l’amore di una mamma per i propri figli. Lo ha capito Alessia Marcuzzi, che a Londra, accompagnata dal primogenito Tommaso, s’è recata in un centro di tatuaggi per mettere per la prima volta dell’inchiostro sulla sua pelle. L’evento è raccontato in alcune Stories sul profilo Instagram della Marcuzzi, che una volta seduta quasi invita il tatuatore a stare attento, mettendogli un po’ di pressione: «Sei pronto? È il primo tatuaggio della mia vita! Ti senti molto responsabile?».

Alla fine i tatuaggi saranno ben tre: sul braccio sinistro la Marcuzzi s’è fatta incidere la parola “Luce”, mentre sul destro ecco due stelle. La spiegazione del tatuaggio e il collegamento tra loro sono spiegati in una foto sul social network. «Oggi ho tatuato la parola Luce - scrive la Marcuzzi su Instagram - . E due stelline che rappresentano i miei figli (Tommaso e Mia, ndr), che ho dato alla ‘luce’ 19 e 9 anni fa, ed è stato il regalo più bello che la vita potesse donarmi. Luce è una parola che fa parte spesso della mia vita… non a caso il simbolo delle mie borse è proprio una stella. Luce è anche il nome del mio nuovo progetto a cui sto lavorando da un bel po’ di mesi e che non vedo l’ora di presentarvi!».

Tra i commenti c’è anche chi ne approfitta per seminare un po’ di zizzania, facendo notare alla Marcuzzi che Chiara Ferragni ha gli stessi tattoo. «Sinceramente non lo ricordavo! - la replica della presentatrice - Vabbè sono contenta di avere una cosa in comune con una ragazza stupenda, sorridente e che emana luce sempre».