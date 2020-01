Belen e gli scatti da piccola diva

ROMA - Solitamente Belen Rodriguez riempie il suo profilo Instagram di immagini e stories che la ritraggono mentre fa allenamento, oppure gioca con il figlio Santiago, indossa qualche capo di uno dei suoi sponsor o ancora manifesta il suo amore per Stefano De Martino. Stavolta, invece, la showgirl argentina s’è lasciata travolgere da un momento di nostalgia, pubblicando sul popolare social network tre fotografie di quando era bambina.

«Diciamo che non è cambiato niente!», scrive nel post che accompagna le immagini, sottolineando come, fin da piccola, possedesse un atteggiamento da diva. Nelle foto postate su Instagram, infatti, la giovanissima Belen si presenta con pose da modella: immagini che, viste ora, fanno comprendere come la showgirl argentina abbia inseguito sin da piccola sul suo sogno. «Che bei ricordi…» commenta Veronica, la mamma di Belen. «La verità è che sì, che padre incredibile. Che fortuna che abbiamo avuto… grazie per tutto, tutto», risponde la stessa Belen in un commento che sembra piuttosto commosso.

«Modella nel sangue», aggiunge Ily, una delle sue follower, mentre a Patrizia scappa una risata: «Muoio: sei sempre in posa!». Ma c’è anche chi commenta gli atteggiamenti della piccola Belen con un certo fastidio. «No, sempre in mostra», scrive Nemc. Ma la sua è solo una voce isolata tra molti altri commenti positivi dei fan della showgirl argentina.