Costanzo contro Hunziker: «Attacca Amadeus perché l’ha scartata»

ROMA - Sanremo uguale polemiche. Le parole pronunciate dal direttore artistico Amadeus nella conferenza stampa di presentazione del Festival continuano a far discutere. Stavolta è Maurizio Costanzo a entrare duro su Michelle Hunziker e Claudia Gerini, colpevoli a suo parere di aver esagerato nelle critiche al presentatore, soltanto perché escluse dal lotto di donne che Amadeus ha scelto per la conduzione di questa edizione.

«Il Festival ha sempre portato polemiche. Mi pare esagerato l’attacco ad Amadeus per la frase sul ‘passo indietro’, mi pare proprio esagerata», ha dichiarato Costanzo alla trasmissione “Un giorno da pecora” su Radio 1. Costanzo va all’attacco: «Claudia Gerini vuole fare un gruppo per boicottare Sanremo - spiega il conduttore del Maurizio Costanzo Show -: ma cosa le dice la testa a queste, sono impazzite? Mi dispiace perché lei è una donna intelligente». Ma Costanzo ne ha anche per la Hunziker, che aveva definito «superficiali, ma pesanti come macigni» le parole di Amadeus.

«Sapete qual è la verità? - l’affondo di Costanzo - Che la Gerini, la Hunziker e quant’altri chiedono la grazia alla Madonna pur di fare Sanremo. Siccome la Madonna si è distratta e si è dimenticata di loro, si arrabbiano con Amadeus. Ci sono due bravissime giornaliste del Tg1 fra le donne scelte, ma non le nominano. Ma mi facciano il piacere va. Ma fate lavorare Amadeus in pace…».