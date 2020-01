Ramazzotti-Virzì, la foto conferma il ritorno dell’amore

ROMA - Per anni sono stati la coppia d’oro del cinema italiano: lui regista originale e provocatorio, lei bravissima attrice dalla bellezza malinconica.

Anche il matrimonio di Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti, però, sembrava essere arrivato ad un punto morto: più di un anno fa la coppia aveva deciso di separarsi. Nessuna dichiarazione ufficiale - anche perché i due tentavano di proteggere i due figli, Jacopo e Anna - ma per molto tempo i due non s’erano più fatti vedere insieme e nel novembre 2018 circolava voce che la Ramazzotti avesse preso la decisione di rompere definitivamente col marito, dopo 10 anni di matrimonio.

Nei mesi successivi, però, la crisi sembrava rientrata, con Virzì e Ramazzotti descritti un’altra volta come vicini e innamorati. La conferma definitiva arriva però soltanto adesso, con una foto pubblicata dall’attrice su Instagram che vale più di mille dichiarazioni. I volti di Ramazzotti e Virzì, infatti, spuntano felici e sorridenti al posto di quelli di una sposa e uno sposo in un disegno sistemato a Kustendorf, il villaggio serbo noto anche con il nome di Drvengrad che il regista Emir Kusturica ha fatto costruire per il sito film “La Vita è un Miracolo” e che la coppia ha visitato durante un viaggio nei Balcani. Sereni e ancora sposati, la Ramazzotti e Virzì non sembrano affatto una coppia in crisi: anzi il loro matrimonio, celebrato nel 2009, sembra essere tornato più forte che mai.