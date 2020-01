Sanremo, anche Michelle Hunziker all’attacco di Amadeus

SANREMO - Non si placano le polemiche sul Festival di Sanremo e sulla conferenza stampa del direttore artistico Amadeus, accusato di frasi dal tenore sessista nei confronti di Francesca Sofia Novello, compagna del pilota Valentino Rossi presentata durante la conferenza stampa come «una donna che sa stare un passo indietro rispetto a un grande uomo».

Ora anche Michelle Hunziker va all’attacco del presentatore, con un lungo video su Instagram in cui ricorda l’importanza e la difficoltà del portare avanti la battaglia per la parità delle donne. «La vecchia cultura è radicata e difficile da estirpare - dice la Hunziker nel video pubblicato su Instagram, intitolato “Riflessione su Sanremo” - Dietro ogni battaglia vinta c’è un sacrificio fatta da uomini che sono stufi di confrontarsi con i soliti preconcetti, che tra l’altro portano a discriminazione psicologica, fisica e nei casi più estremi al femminicidio perché le donne vengono ancora viste come oggetti da possedere».

E qui arriva l’attacco ad Amadeus, che però la Hunziker non cita mai esplicitamente. «In un momento storico come questo secondo me sarebbe stato bello che un appuntamento mediatico così importante come il Festival di Sanremo avesse una particolare sensibilità di questo tema. E invece no. Quello che dovrebbe essere naturale per chi ha in mano il festival della canzone italiana evidentemente non lo è. Al 70° compleanno del Festival non hanno prestato attenzione verso un tema così importante».

Anzi, per la Hunziker le parole di Amadeus hanno già arrecato un danno enorme alla battaglia per la parità. «Certe parole dette con superficialità possono diventare pesanti come macigni, specie se pronunciate in una conferenza stampa che vede tutto il paese - spiega Michelle -. C’è molta strada ancora da fare per invertire questa cultura viziosa e maschilista in una cultura virtuosa e paritetica. Detto questo sono la prima fan di Sanremo… Magari questa è l’occasione per aggiustare il tiro e vedere valorizzare al meglio le virtù di queste 10 donne. Evviva Sanremo, sempre!».