Belen e Stefano, anche i ricchi… risparmiano!

MILANO - Vivono vacanze in posti da favola, frequentano i locali più “in”, indossano capi costosissimi. Ma la vita di Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è tutta lusso e spese pazze, anzi: in una serie di Stories pubblicate su Instagram il ballerino e conduttore tv ha mostrato come anche loro frequentino negozi pensati per acquisti economici.

Nei video De Martino si mostra infatti alle prese con il montaggio di un mobile comprato all’Ikea. Si tratta di una comune cassettiera con rotelle, il cui prezzo è facilmente reperibile sul catalogo online del colosso svedese: 100 euro. Spesa tutt’altro che folle per la coppia, che dunque dimostra di non avere la puzza sotto al naso quando si tratta di fare acquisti per la casa. I video, però, sono incentrati sull’abilità manuale dello stesso De Martino: in un primo video il ballerino mostra tutti i pezzi del mobile estratti dalla scatola, nel secondo ecco il mobile montato. «Ce l’ho fatta. Per la prima volta non sono rimasti pezzi in più. Sono soddisfazioni», dice De Martino, evidentemente non proprio un mago del bricolage…

Prima di questo episodio targato Ikea, la coppia Belen-Stefano aveva già dimostrato in passato di non essere affatto snob nei propri acquisti: qualche mese fa la showgirl argentina aveva sorpreso i suoi fan spiegando di aver acquistato al mercatino un vestito mostrato in una foto su Instagram.