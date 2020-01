Eros Ramazzotti: «Sono felice anche senza Marica»

ROMA - Qualche giorno fa aveva rassicurato i fan circa le sue condizioni di salute e psicologiche con un divertente post su Instagram. Ma per chiarire ogni dubbio, Eros Ramazzotti ha deciso di parlare della fine del suo matrimonio con Marica Pellegrinelli al settimanale “Chi”. Nell’intervista, il cantante si dice sereno e concentrato nel godersi i figli. «Sono felice - le parole di Eros - È un momento di ripartenze. E ripartire per me significa abbracciare i miei affetti più cari: i miei figli, ai quali insegno il rispetto e il sorriso».

Non a caso Ramazzotti è reduce da una vacanza alle Maldive con i figli: Aurora, nata dal primo matrimonio con Michelle Hunziker, e Raffaele Maria e Gabrio Tullio, figli invece della Pellegrinelli. «Abbiamo giocato, parlato, ci siamo confrontati da grandi pur rimanendo piccini - ha raccontato Eros - . Questa la ricorderò come una delle vacanze più belle e costruttive della mia vita perché a volte è proprio dai bambini che si può imparare tanto e da Aury, che bambina non lo è più, ma si è fatta una donna con una testa velocissima».

Quanto al rapporto con l’ex moglie, Ramazzotti spiega che continuerà sotto un’altra forma. «Come abbiamo detto quando ci siamo lasciati, il rapporto è basato sul rispetto, quello che mi hanno insegnato i miei genitori e che io con tutte le mie forze voglio trasmettere ai miei figli. Non verrà mai intaccato. Potrei dire 'Sono cose della vita'... bella canzone. Sapete per caso di chi è?». Insomma, altro che depressione…