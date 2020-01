Fedez estremo: nudo (o quasi) su Instagram

MILANO - Fin dove puoi spingerti per dare una mano a un amico? Meglio non fare questa domanda a Fedez, che con un post su Instagram ha dimostrato di poter anche decidere di mostrarsi ai suoi follower come mamma l’ha fatto per promuovere il nuovo podcast realizzato insieme allo youtuber Luis Sal. L’immagine ha immediatamente mandato in tilt il celebre social network: nello scatto ci sono Luis Sal e Fedez appoggiati a una scrivania con indosso soltanto un paio di calzini mentre si coprono le parti intime con le mani piene di muschio.

La nuova rubrica online di Fedez e Luis Sal si chiama appunto “Muschio Selvaggio”. L’immagine ha ovviamente attirato l’attenzione dei follower del rapper, raccogliendo quasi mezzo milione di like e migliaia di commenti. «Ma ti vuoi vestire? Hahahaha», gli suggerisce Denny. «Sentivano caldo», ribatte Fanny. «I calzini di Fede stupendi», nota Victoria, tra le poche a concentrarsi “sull’ouftit” di Fedez, mentre Cst si concentra su altro: «Che fregni!».

Per Fedez lo scatto in nudo quasi integrale rappresenta un netto miglioramento rispetto a quello postato qualche giorno fa dalla moglie Chiara Ferragni, che durante la loro vacanza agli Emirati aveva pubblicato una foto del rapper con la flebo al braccio, dopo una nottata passata in bianco a causa di una brutta indigestione. A giudicare dall’immagine “muschiata”, Fedez pare essere tornato in splendida forma.