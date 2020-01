Tiziano Ferro beccato col maglione «da scemo»

LATINA - Dolce, innamorato e sempre capace di strappare una risata ai suoi follower, anche quando viene paparazzato. Tiziano Ferro si conferma un personaggio positivo e amatissimo sui social network, oltre che un vip in grado di prendere con ironia anche il consueto assalto dei fotografi. Ne è la prova uno degli ultimi scatti postati su Instagram dal cantante, che riprende alcune foto pubblicate dal settimanale Chi.

Immagini che raccontano la visita di Tiziano e del marito Victor Allen alla famiglia del cantante, a Latina, durante le festività natalizie. Per l’occasione, la popstar indossa un maglione piuttosto… vistoso, a tema rigorosamente natalizio. Per i paparazzi, un doppio colpo: non solo sono riusciti a beccare Tiziano Ferro con il riservatissimo partner, ma anche a immortalare il cantante con un outfit davvero particolare. Ma Tiziano, da gran signore, su Instagram ci scherza su.

«Ovviamente il giorno in cui ti metti il maglione da scemo, ti fanno le foto i paparazzi», scrive il cantante nel post che riporta le foto pubblicate dal settimanale. Ma per i fan non c’è proprio nulla di sbagliato in ciò che indossa. «Sei stupendo e il maglione è anche stupendo», scrive Dola tra i commenti all’immagine, mentre la collega Elisa Toffoli lo rincuora: «Ma è carino!». Akire, invece, fa notare che, più che il vistoso maglione, quello che emerge dalla foto è ben altro: «Il tuo viso felice dice tutto!!! Bellissimi!».