Wanda Nara: la foto sotto la doccia fa impazzire i social

MILANO - Il 2020 di Wanda Nara si apre con una nuova avventura in tv, la partecipazione al Grande Fratello Vip che la vede tra le protagoniste più attese: da quando è arrivata in Italia, d’altra parte, l’attuale signora Icardi è sempre riuscita a far parlare di sé, nel bene e nel male. Come sua abitudine, Wanda ha caricato l’attesa per l’inizio del nuovo show con una serie di foto e stories sui social network che hanno attirato l’attenzione di migliaia di follower.

In particolare, a fare impazzire il pubblico di Instagram sono state alcune immagini relative alla recente vacanza alle Maldive della famiglia Icardi, che lì ha incontrato e diviso il tempo con altri personaggi famosi come Ezio Greggio, Francesco Totti e Pierfrancesco Favino. Una volta tornata in Italia, Wanda ha però lanciato sul suo account alcune foto che la ritraggono in micro-bikini, mentre fa la doccia… «Questa estate è terminata, ne arriverà un’altra», si legge in uno dei suoi post che hanno fatto impazzire il pubblico dei social network.

Migliaia gli apprezzamenti e i commenti raccolti dalle foto di Wanda: con tre foto sotto la doccia, la signora Icardi ha sfondato il muro del milione di like. «Che spettacolo», commenta Lory, mentre «Sei la numero uno» gli ricorda Giuseppe. Ma, naturalmente, sul web compaiono anche gli hater: «E anche oggi il ‘lato B’ l’abbiamo postato…», sottolinea Mary, ricordando a tutti, ancora una volta, quello che Wanda Nara sa fare meglio: dividere il pubblico. Capacità per la quale, molto probabilmente, è stata scelta nel cast del Grande Fratello Vip.