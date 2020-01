Nilufar Addati si è rifatta il seno

ROMA - Nilufar Addati si è appena sottoposta a un intervento per modificare il seno. L'ex tronista di 'Uomini e Donne' lo ha rivelato su Instagram, dove ha pubblicato alcune Stories per rassicurare i suoi fan sul suo stato di salute dopo che per qualche giorno non aveva aggiornato i suoi profili social.

«Volevo ringraziarvi perché mi avete inondato di messaggi in questi giorni visto che ero un po' scomparsa. Ma tranquilli sto benissimo, sono a casa, mi sto riposando e mi sto riprendendo perché dopo un paio d'anni di riflessione su questa questione mi sono sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva e ho corretto una cosa che non mi piaceva del mio seno, il fatto che fosse molto distante, ascellare», ha spiegato la 21enne, che da circa un anno ha chiuso la relazione con Giordano Mazzocchi, il ragazzo che aveva conosciuto all'interno del programma di Maria De Filippi.

«Ho corretto questa cosa, non c'è stato nessuno stravolgimento particolare. Era da tanto tempo che ci pensavo e negli ultimi mesi io e la mia famiglia abbiamo organizzato tutto per riuscire a fare questa cosa. L'ho fatto in questo periodo perché posso stare a casa e ci sono mamma e papà che si prendono cura di me. Sono davvero molto contenta e spero che possiate essere anche voi felici per me», ha poi concluso.