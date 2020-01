Victoria Beckham non si sente una bella donna

LONDRA - Victoria Beckham ha spiegato di non considerarsi una donna particolarmente bella, ma ha fatto sapere di essere comunque soddisfatta del suo aspetto fisico. Per anni la sua immagine le ha creato inquietudine, ma oggi non è più così. L'ex Spice Girl ha rivelato di aver iniziato ad accettarsi solo negli ultimi tempi e di aver preso consapevolezza delle sue «imperfezioni» e dei suoi «difetti».

Durante un'intervista rilasciata al magazine "Harper's Bazaar" ha dichiarato: «Se mi considero bella? No, assolutamente no. Ma traggo il meglio da ciò che ho. Vedo le mie imperfezioni e i miei difetti e sorrido. È quello che sono e non voglio cambiare». «Mi ci è voluto molto tempo per accettare il mio aspetto fisico e a 45 anni sto bene con me stessa», ha aggiunto.

Victoria, che ha quattro figli, Brooklyn, 20 anni, Romeo, 17, Cruz, 14, e Harper, 8, tutti nati dal matrimonio con David Beckham, ha anche parlato della sua vita familiare e ha rivelato che una cosa a cui tiene molto è riunire tutta la famiglia per cena ogni sera. «Sono molto fortunata ad avere un lavoro che non sembra apparentemente un lavoro, è la mia passione. Quindi adoro alzarmi la mattina e andare a lavorare. Ma con i ragazzi, sia io che David siamo davvero molto pratici e organizzati. Cerchiamo sempre di essere tutti a casa per l'ora di cena. Siamo molto severi quando siamo a Londra, alle 18 tengo che la mia famiglia sia tutta riunita intorno al tavolo e che si parli di quello che si è fatto durante la giornata», ha confidato.