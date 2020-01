Kelly Osbourne, niente alcol da due anni e mezzo

LOS ANGELES - Kelly Osbourne ha spiegato di essere sobria da due anni e mezzo. La star tv, che ha sempre parlato apertamente della sua dipendenza dall'alcol, ha fatto sapere tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram di non aver avuto bevande alcoliche tra le mani ormai da molto tempo.

Sul social ha scritto: «Il 2019 è stato un anno difficile per non dire quasi un inferno. In altri modi è stato l'anno della svolta e di grandi cambiamenti per me. Un anno difficile da superare. Tuttavia sia le cose positive che quelle negative che sono successe mi hanno aiutata a crescere. Mi sono resa conto che fino a oggi ho sempre messo gli altri davanti a me trovandomi così in situazioni che mi fanno sentire a disagio per paura di ferire o offendere chi ho vicino».

«Mi sono fatta spesso carico dei problemi degli altri. Ormai sono quasi due anni e mezzo che sono sobria e continuo a lottare per questo. Spero che il 2020 sia il mio anno fortunato. È il momento di mettere me stessa al primo posto, di smettere di cercare di risolvere i casini degli altri e devo continuare a essere la donna forte e sobria che sono nata per essere», ha concluso.