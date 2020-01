Cher durante le feste è stata parecchio male

LOS ANGELES - Cher ha rivelato sul suo profilo Twitter di essere stata colpita da un virus intestinale e di essere stata male per tutto il periodo delle feste natalizie. La cantante ha raccontato di stare ancora combattendo per risolvere questo problema di salute e si è scusata con i suoi fan per non essere riuscita a fare loro gli auguri per il 2020.

«Mi dispiace di non essere riuscita a farvi gli auguri per un felice anno nuovo, ma sono stata male... e sto ancora male. Sono stata in visita da diversi dottori. Sembra che io abbia preso una specie di virus intestinale e sto davvero poco bene. Però vi mando tutto il mio amore per questo 2020», ha scritto sul social.



Dopo aver ricevuto centinaia di messaggi di supporto da parte dei follower la pop star ha aggiunto: «Con tutto l'affetto che mi dimostrate sicuramente mi aiuterete a stare meglio». Nell'ultimo la diva della musica, che ha 73 anni, ha girato il mondo con il suo tour "Here We Go Again", incoraggiando le donne a realizzarsi e a non arrendersi mai.



Durante un concerto che si è tenuto a ha detto: «Odio dire quanti anni ho e odio la mia età. Ma dico alle persone a me coetanee che possono fare tutto quello che vogliono, a prescindere da quanti anni abbiano, perché altrimenti non avrei mai potuto fare quello faccio e continuare ad essere una cantante».

«Alle donne non più giovanissime dico di godersi questo momento perché è la nostra seconda possibilità per fare qualcosa di divertente e produttivo nella vita», ha concluso.