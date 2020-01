Wanda Nara: «Vorrei piacere di più al pubblico femminile»

ROMA - Wanda Nara, che a partire dall'8 gennaio inizierà la sua avventura come opinionista della nuova edizione del "Grande Fratello Vip", ha rivelato che le piacerebbe farsi conoscere meglio dal pubblico femminile.

«Alfonso (Signorini, ndr) mi ha proposto l'idea e mi sono fidata. Vorrei farmi conoscere soprattutto dalle donne», ha raccontato la showgirl al settimanale 'Grazia'.

«Purtroppo sono vista da tutti come la moglie e la manager del calciatore, talvolta additata come pazza, addirittura la rovina della sua carriera. Anche se poi così non è stato, visto che certe decisioni impopolari, alla fine, mi hanno dato ragione», ha aggiunto.



La 33enne di origini argentine ha poi smentito nuovamente le malelingue che l'hanno accusata di essersi sposata con Mauro Icardi solo per un ritorno economico. «Amo viaggiare. Ora, però ci sono gli impegni e non posso. Chi me lo fa fare? Sono fatta cosi. Tutti credono che io stia con Mauro per i suoi soldi, ma io ero già ricca e famosa quando ci siamo conosciuti. E lo ero perché ho lottato per diventarlo», ha spiegato.



Wanda, che è madre di ben cinque figli, Valentino, 10 anni, Costantino, 9, Benedicto, 7, nati dal matrimonio con l'ex marito Maxi Lopez, e Francesca, 4, e Isabella, 3, nate dall'amore con l'ex capitano dell'Inter, ha infine confidato di incontrare non poche difficoltà nella gestione familiare da quando Mauro si è trasferito in Francia per giocare nel Paris Saint Germain.

«Mi sento la ragazza con la valigia. Quando Mauro è partito per Parigi era un giovedì, abbiamo passato il fine settimana insieme, poi il lunedì mi sono svegliata a Milano e ho realizzato che ero sola con cinque figli. Non è stato facile», ha concluso.