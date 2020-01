Elena Santarelli sbotta e risponde agli hater che la criticano per il suo peso

MILANO - Elena Santarelli è sbottata sul social. Stavolta la showgirl non ha potuto fare a meno di sfogarsi dopo essere stata criticata da alcuni utenti di Instagram per una presunta «eccessiva magrezza» mostrata in alcune immagini pubblicate da poco in cui appare in bikini sulla spiaggia alle Maldive, dove ha accolto il nuovo anno con la sua famiglia. C'è infatti chi l'accusa di non mangiare abbastanza e di essere perennemente a dieta.



Parlando di questi attacchi, la 38enne ha scritto: «Non credo sia invidia, credo sia 'sfoghiamo la vita sui social'. Ci sono modi e modi per criticare. Una persona può scrivere: 'Guarda Elena, mi piaci con 3 kg in più forse'. Invece: 'Mangia che fai pena', 'Mangia che sei pelle e ossa', 'Fattela una pizza'. Se avessero visto come mi sono spazzolata il buffet alle Maldive forse allora lì avrebbero rosicato, ma poi avrebbero detto, 'Sì ma tanto poi vomita'. Comunque il mio nuovo trend per i cafoni è: 'Bloccali e guarda avanti'. La gente negativa e cattiva deve stare al suo posto... Non è difficile praticare la gentilezza».



La bionda originaria di Latina, che durante il 2019 ha ricevuto la bellissima notizia della guarigione del figlio Giacomo, a cui nel 2017 era stato diagnosticato un tumore, ha poi ribadito di essere da sempre molto magra e di avere un metabolismo che non le permettere di mettere su chili di troppo. «Anche da piccola avevo questo corpo atletico, che con il tempo mantengo...», ha concluso.