Eleonora Pedron e il 2020: «Mi aspetto qualcosa di bello»

ROMA - Eleonora Pedron ha detto che il 2019 è stato per lei un anno davvero pieno di soddisfazioni sia a livello lavorativo che personale. «È stato un anno pieno di sorprese. Bello, soprattutto negli ultimi giorni. Qualcosa di bello arriverà anche nel 2020», ha raccontato durante un'intervista rilasciata al programma "I Lunatici" su Radio2.

L'ex Miss Italia, che ha ritrovato l'amore grazie all'attore Fabio Troiano, ha poi aggiunto: «Nella vita privata non voglio fare programmi. Il 2020 inizierà sotto il segno del lavoro. Inizierò un nuovo progetto l'8 gennaio. Dopo le feste potrò parlarne tranquillamente». La 37enne ha poi confidato che le sarebbe piaciuto passare il Capodanno in una località esotica, ma di non essere riuscita a organizzare il viaggio in tempo. «Volevo andare in un posto caldo ma alla fine non sono riuscita a organizzare», ha affermato.

La showgirl ha quindi passato l'ultimo dell'anno insieme alle persone care, tra cui ovviamente i suoi due figli, Leon, 10 anni, e Ines, 9, nati dall'amore con l'ex compagno Max Biaggi. «Starò sicuramente con i miei bambini e questo è già bello», ha concluso.