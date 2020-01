Lorenzo Crespi non trova lavoro

ROMA - Lorenzo Crespi, ospite a "Vieni da me", ha spiegato di avere difficoltà a trovare un lavoro. Sono infatti otto anni che non ottiene ingaggi come attore. «Sono otto anni che non lavoro, ho cercato altri lavori, ma mi ridono in faccia», ha raccontato durante l'intervista rilasciata nel programma di Caterina Balivo. «In questi anni sono diventato ancora più fragile e forse è un bene perché fa male mostrarsi sempre forti», ha aggiunto.

Lorenzo, che cinque anni fa è stato colpito da una grave infezione polmonare che lo ha costretto a un lungo riposo forzato, ha poi sostenuto che la sua malattia è stata sfruttata da qualcuno per fare ascolti in tv. «Nel 2014 sono stato colpito da un'infezione polmonare, avevo la febbre a 40, il medico non veniva. Mi sono sfogato sui social, sono intervenute persone che a modo loro volevano aiutarmi. Queste persone, per aiutare me, in realtà, aiutavano loro. Sono stato male una volta sola, ma in otto volte che sono andato a parlare da loro, sette volte hanno ripercorso quell'episodio», ha continuato il 48enne.

Crespi visibilmente amareggiato ha infine aggiunto: «Io sono uscito dalla tv con 8 milioni e mezzo di audience. Non sono mai andato sotto il 30% di share. E non ho lavorato più. Oggi ci sono persone che non vincono una serata da dieci anni e lavorano sempre. Sono due o tre. Io se non vincevo una serata, venivo punito per due anni».