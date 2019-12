Dura l'amicizia tra Luca Onestini e Raffaello Tonon

ROMA - Luca Onestini è tornato a parlare della sua esperienza nella seconda edizione del "Grande Fratello Vip", durante la quale ha conosciuto Raffaello Tonon, diventato poi il suo migliore amico. «Non avevo mai avuto la fortuna d'incontrare un amico come lui... di cui fidarsi ciecamente... non è mai finito il nostro Grande Fratello», ha raccontato il 26enne in un'intervista rilasciata a "Rivelo", programma condotto da Lorella Boccia sul canale Nove.

L'ex tronista di 'Uomini e Donne' è stato molto fortunato a partecipare al reality di Canale5, visto che dentro la Casa di Cinecittà ha conosciuto anche la sua attuale compagna Ivana Mrazova: «Nel nostro rapporto lei è la mia spalla e io sono la sua. Andiamo avanti a braccetto, credo sia la cosa più importante di una coppia. So che di Ivana mi posso fidare. Vedo in lei sfumature sempre diverse».

L'ex gieffino ha infine ricordato come durante l'ultima edizione del "Grande Fratello" gli autori gli abbiano negato un incontro nella Casa con il fratello Gianmarco, che è stato tra i concorrenti del programma condotto da Barbara D'Urso. «Nonostante le richieste, gli autori non mi hanno fatto entrare nella Casa per supportare mio fratello... ma ci ho parlato lo stesso... mi son preso il mio megafono perché era l'unico modo per parlare con mio fratello. Sono riuscito a comunicare solo con quello. Il mio video ha avuto più di 7 milioni di visualizzazioni... credo che sia una dimostrazione che forse erano state fatte delle scelte sbagliate», ha concluso.