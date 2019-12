Barbara D'Urso, Capodanno tra le palme

ROMA - Per anni non ha messo piede su un aereo. Barbara D'Urso aveva il terrore di volare. Da qualche tempo però la conduttrice ha provato a sfidare la sua grande paura per poter esplorare il mondo. È stata a New York e in Libano. Per accogliere il 2020 ha preso nuovamente coraggio ed è salita su un velivolo che l'ha portata a Dubai. Lo ha rivelato lei stessa mostrandosi in alcuni scatti tra palme e spiagge bianchissime. Sul social ha fatto sapere: «Sono diventata coraggiosa. Lo so, è incredibile, ma sto prendendo un altro aereo. Sfidare sempre le proprie paure per vincerle... o quasi».

Non è chiaro con chi la 62enne sia partita per il Medio Oriente, probabilmente come per gli ultimi viaggi ha deciso di concedersi qualche giorno di relax in compagnia di amici. Anche perché ormai da diversi anni è single. Ma subito dopo Capodanno Barbara rientrerà a Milano per riprendere in mano i suoi programmi. È infatti una vera stakanovista e ormai dalla scorsa primavera ha ben tre trasmissioni da gestire. Una su base quotidiana, ovvero 'Pomeriggio Cinque', e due su base settimanale, 'Domenica Live' e 'Live - Non è la D'Urso'.

Forse tra qualche mese si aggiungerà nuovamente il Grande Fratello, versione Nip. Sebbene non sia ancora chiaro se Mediaset riuscirà a trovare spazio per il reality, visto che la versione Vip è slittata a inizio gennaio e subito dopo dovrebbe partire l'Isola dei Famosi.