Cecilia e Ignazio, Capodanno al caldo

ROMA - Cecilia Rodriguez lo aveva detto: quest'anno avrebbe portato il fidanzato Ignazio a conoscere l'Argentina, il suo Paese d'origine. E così è stato. I due ex gieffini, che dopo essersi conosciuti nella Casa di Cinecittà due anni fa non si sono più lasciati, sono volati a Buenos Aires per accogliere l'anno nuovo al caldo. In Sudamerica infatti in questo periodo è estate: le temperature sono davvero gradevoli, soprattutto se paragonate al freddo che ha investito negli ultimi giorni l'Italia.

«Voleremo in Argentina. Là, al caldo, daremo inizio a qualcosa di speciale. Partiamo per diventare una famiglia», aveva spiegato all'inizio del mese Chechu (il soprannome di Cecilia). Ad accoglierli i due hanno trovato mamma e papà Rodriguez: Gustavo e Veronica sono andati a prenderli in aeroporto con Aspirina, la cagnolina a cui Chechu è affezionatissima. Adesso la 29enne e il 27enne stanno esplorando insieme la capitale del Paese, senza però dimenticarsi di allenarsi in palestra. Anche dall'altra parte del mondo i due non possono permettersi di saltare la sessione di fitness. Con il proprio corpo infatti ci lavorano e devono mantenerlo sempre in forma.

Solo qualche giorno fa Cecilia ha fatto molto discutere per alcune affermazioni rilasciate nel programma tv 'Rivelo'. Ha infatti raccontato di aver sofferto di bulimia e anoressia poco dopo il suo arrivo in Italia. «Ho avuto un periodo quando ero arrivata in Italia che volevo fare la modella e ovviamente loro (le agenzie di moda, ndr) mi hanno detto sì ti prendiamo, ma devi lavorare sulla tua immagine, devi sistemare i denti, andare in palestra, metterti a dieta», ha detto.

«Ho detto ok va bene. Sono andata da un nutrizionista che mi ha dato una dieta dove mi hanno tolto tutto, volevo dimagrire e mettermi in forma per poter lavorare», ha poi aggiunto. «Mangiavo quantità industriali per saziarmi e dopo mi sentivo male e vomitavo. Ho sofferto di bulimia e anoressia», ha infine concluso.