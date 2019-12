Kylie Jenner, 12mila dollari per un peluche

LOS ANGELES - Kylie Jenner ha speso circa 12mila dollari per aggiudicarsi Erin, un peluche realizzato in edizione limitata dal noto brand di giocattoli "Beanie Baby", durante un'asta di beneficenza.

L'imprenditrice 22enne ha speso la cifra record per un orsacchiotto messo in vendita all'inizio di questo mese. Il pupazzo è stato creato dall'artista Dan Life ed era uno dei cinque Beanie Babies disponibili per l'acquisto.

Recentemente una fonte molto vicina a Kylie ha fatto sapere che il rapporto tra lei e l'ex Travis Scott è molto migliorato. I due infatti hanno deciso di mantenere una relazione civile e affettuosa per il bene della piccola Stormi, la bambina nata dal loro amore quasi 2 anni fa. «Stormi è la loro priorità. Vogliono cercare di mantenere le cose il più normale possibile. Travis partecipa a tutti gli eventi di famiglia e ha promesso che farà di tutto per esserci sempre», ha dichiarato l'insider. «Lui e Kylie sono davvero in buoni rapporti e vogliono trascorrere ogni occasione insieme come una vera famiglia. Anche le vacanze cercano di trascorrerle tutti e tre insieme», ha concluso il beninformato.