Victoria Beckham e la maschera all'albume

LONDRA - Una volta Victoria Beckham ha usato degli albumi d'uovo per fare una maschera facciale. La stilista non ha timore di provare nuovi trattamenti per cercare di migliorare l'aspetto della sua pelle, ma ha ammesso che quella volta la situazione fu piuttosto imbarazzante. Al magazine Elle ha raccontato che è stata una vera e propria «pazzia» quella di mettere delle uova crude sul viso e che l'esperimento non è assolutamente riuscito.

L'ex Spice Girl ha anche rivelato di avere un'ossessione per le sopracciglia, ma ha fatto sapere di non riuscire a tenerle in ordine come vorrebbe perché si rifiuta di occuparsene personalmente, per evitare di fare danni, ma non ha il tempo di andare così spesso dall'estetista per farle «aggiustare» ogni volta che secondo lei ce ne sarebbe bisogno.