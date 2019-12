Un tatuaggio "italiano" per Demi Lovato

LOS ANGELES - Demi Lovato si è fatta un nuovo tatuaggio per celebrare la sua "rinascita". La cantante ha fatto incidere sulla sua schiena una bellissima immagine in bianco nero di un angelo, realizzata dal noto tatuatore italiano Alessandro Capozzi, fondatore di Aureo Roma.

L'artista ha scritto accanto a una foto condivisa sul suo profilo Instagram: «Per l'incredibile Demi Lovato, 'Divine Femminine'. Abbiamo creato questo disegno insieme per cercare di rappresentare al meglio la rinascita dello spirito. Le ali scure rappresentano i tempi bui, il loro svanire, il fatto che si è riusciti a superare quel momento difficile e si sta andando avanti». «Il baglio che viene dall'interno rappresenta la forza interiore necessaria per il cambiamento. Le colombe che sollevano il corpo sono la consapevolezza di uno stato di coscienza superiore. Buona fortuna per il tuo viaggio Demi, onorato di aver potuto fare questo per te», ha infine aggiunto.

Demi, che è rimasta molto soddisfatta del risultato, ha a sua volta commentato l'immagine sul social: «Grazie mille. È davvero incredibile, hai un talento straordinario». Secondo quanto riportato dal sito di TMZ per realizzare il disegno ci sarebbero volute circa otto ore di lavoro, da mezzogiorno fino alle otto di sera.