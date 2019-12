Nancy Brilli: «Ho molti fan feticisti e mi fa piacere»

ROMA - Nancy Brilli ha rivelato che tra i suoi follower ci sono molti feticisti che le chiedono di pubblicare immagini dei suoi piedi. «Ci sono dei follower che sono fissati con i miei piedi, io ho i piedi piccoli, vogliono le foto dei miei piedi, numero 36», ha raccontato l'attrice durante un'intervista rilasciata a "I Lunatici", programma radiofonico condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio2.

La 55enne ha poi ammesso di non essere infastidita da queste richieste particolari ma anzi di trovare questi suoi seguaci "romantici". «Sono sempre molto carini. Non sono mai aggressivi, credo siano molto romantici. Non danno nessun fastidio», ha aggiunto.

Nancy ha poi fatto una riflessione sul movimento #MeToo. «Sono accadute tante cose quest'anno, anche abbastanza inaspettate. Tutti questi movimenti, c'è come il rinfocolarsi di un femminismo. Ce n'era bisogno. Le donne per prime devono rendersi conto di valere, devono rimettere a posto la loro autostima. Dobbiamo farci rispettare, meritiamo il rispetto, dobbiamo averlo tutte a mente. Se noi sappiamo di dover essere rispettate, non consentiamo a nessuno di trattarci come non è dovuto. E gli uomini hanno imparato qualcosa credo... Soprattutto quelli che facevano un po' troppo», ha spiegato. «Il #metoo c'è stato un momento in cui sembrava una caccia alle streghe. Poi si è ridimensionato, ma ha insegnato qualcosa. Tanto anche ai ragazzi, ai giovani. È stato argomento di conversazione anche tra di loro. Comunque ha smosso delle idee, ha sottolineato delle situazioni. È stato importante», ha concluso.