Ludovica Valli ha passato il Natale con il papà

ROMA - Ludovica Valli ha passato le feste di Natale insieme alla famiglia, incluso suo padre, con cui aveva interrotto i rapporti da anni. «Ci sarà sempre qualcuno che non si piace, qualcuno che è arrivato all'ultimo minuto, qualcuno che non si è presentato o perché si è addormentato e qualcuno in arrivo ma questa è la mia famiglia», ha scritto l'influencer accanto a una foto che la ritrae con tutti i suoi parenti la sera del 25 dicembre.

«Natale vuol dire famiglia, famiglia vuol dire amore (ah, forse per la prima volta vi presento mio papà, quello accanto ad Ale nella seconda foto ...si, quello è il mio papà)», ha aggiunto nel post.

La 22enne in una recente intervista rilasciata a "Vieni da me" aveva rivelato di essere molto legata alla madre Sandra e alle sorelle Eleonora e Beatrice, ma di non avere più contatti con il padre, che non ha mai perdonato dopo essere stata abbandonata da lui. «Da piccoli non si è consapevoli di tante cose. Quando cresci però senti il peso della mancanza. Oggi mi ritrovo con questo carattere un po' ribelle e fragile anche per questo. Non ho avuto una protezione paterna. La figlia femmina poi è un po' la cocca del papà, da proteggere», aveva raccontato a Caterina Balivo.

Quando le era stato chiesto se a distanza di anni fosse riuscita a ricucire il legame con il genitore, Ludovica aveva risposto: «Ora è difficile. La figura del genitore serve nella crescita. Oggi lo vedo come uno sconosciuto. Non sa nulla di me. Mi mette in imbarazzo come cosa, ma ci fai l'abitudine. Non lo perdonerò mai».