«Un figlio con Ivana? Ora è troppo presto»

ROMA - Luca Onestini ha rivelato che gli piacerebbe costruire una famiglia insieme alla fidanzata Ivana Mrazova, ma che è ancora troppo presto per pensare al matrimonio e ai figli. «È ancora un po' presto pensare a un figlio. A volte ci si gioca ma non mi piace. Ivana e io siamo due ragazzi come molti altri. Abbiamo 26 e 27 anni e prima di tutto siamo persone responsabili», ha raccontato l'ex tronista di "Uomini e Donne" durante un'intervista rilasciata al settimanale "Mio".

Luca, che ha sempre detto di volersi realizzare professionalmente prima di diventare padre, ha aggiunto: «Tra i desideri, c'è quello di diventare genitori, certo. Credo che prima di pensare a sé stessi e alla voglia di avere un figlio, però, si debba pensare al futuro di questo bambino. A una stabilità che, magari, due giovani della nostra età, con vite abbastanza impegnate, non potrebbero garantire in questo momento».

Il 26enne, che recentemente durante una puntata di "Vieni da me" ha ammesso pubblicamente di voler sposare la bella modella di origini ceche, ha ribadito di voler concludere prima gli studi: «Oggi sembra quasi una moda: ci si sposa, si vende l'esclusiva per fare la copertina di un giornale, si va in televisione a parlarne. Per me, il matrimonio è sacro. E unico. Il matrimonio non è un'esperienza da provare e male che vada si divorzia. Sì, Ivana è la persona giusta con cui compiere questo passo. Ma siamo giovani, un po' di pazienza. Ho tanti progetti da portare a termine. Laurearmi, per esempio!», ha concluso.