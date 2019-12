Rosa Perrotta: «Dopo la nascita di mio figlio ho avuto un calo della libido»

ROMA - La vita di coppia di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione è cambiata, forse per sempre, dopo la nascita del figlio Domenico, venuto al mondo la scorsa estate. Da allora infatti l'ex tronista non ha alcun desiderio sessuale e questo sta facendo molto soffrire il suo compagno. «Oggi mi sento una suora. Pietro non mi ha sfiorata per mesi. Anche una sua carezza mi faceva andare in bestia. Ancora oggi non è più come prima. C'è un calo del desiderio allucinante», ha spiegato la 29enne in un'intervista rilasciata al settimanale 'Chi'.

«Al momento non voglio prenderla come se fosse una patologia. Il mio uomo ne soffre. All'inizio credeva che fossimo in crisi, ma è come se il mio corpo, adesso, appartenesse solo a mio figlio», ha poi aggiunto. Eppure l'amore verso Pietro resta forte. La voglia di matrimonio anche. Sulla data del 'sì' però non ci sono certezze e forse il grande passo potrebbe non avvenire prima di qualche anno, visto che Rosa vorrebbe che fosse il figlio a portare le fedi a mamma e papà sull'altare.

«Fosse per Pietro mi sposerebbe anche domani. Con calma faremo tutto. E poi vorrei che mio figlio portasse le fedi all'altare», ha concluso.