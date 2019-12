Eliana Michelazzo in lacrime: «Pensavo di partecipare al GF Vip»

ROMA - Eliana Michelazzo si è lasciata andare a uno sfogo emotivo durante un'intervista rilasciata nel programma "Il Punto", condotto da Manila Gorio su Antenna Sud.

L'ex agente di Pamela Prati ha detto di pensare che sia stata proprio la showgirl di origini sarde a vietare a Massimo Giletti di ospitarla nella sua trasmissione "Non è l'Arena" su La7. «Giletti non mi ha voluta in trasmissione. Sono convinta, conoscendo la Prati, che lei abbia costretto lo stesso Giletti a non invitarmi in studio perché altrimenti non si sarebbe presentata», ha dichiarato la 40enne.

Eliana, che è stata tra le protagoniste dello scandalo mediatico più discusso di quest'anno, quello del finto matrimonio tra Pamela Prati e Mark Caltagirone, ha rivelato anche che si aspettava di ricevere una proposta per partecipare alla prossima edizione del "Grande Fratello Vip", che partirà a gennaio su Canale5 e sarà condotta da Alfonso Signorini. «Mi sono sentita usata dalla tv e ho voglia di riscattarmi», ha aggiunto.

La Michelazzo ricordando la vicenda non è infine riuscita a trattenere le lacrime. «Il Grande Fratello VIP non mi ha chiamata. Mi sarei aspettata un loro invito per poter far conoscere la vera Eliana», ha concluso.