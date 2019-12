Kris Jenner ha in casa una statua di cera uguale a lei 

LOS ANGELES - Kris Jenner ha raccontato di avere in casa una statua di cera creata a sua immagine e somiglianza. L'opera d'arte è posizionata vicino al bar presente nella sua abitazione e la usa ogni volta che non ha voglia di ascoltare le persone. La figura, che è davvero identica alla protagonista di "Keeping Up with the Kardashians", ha spaventato la figlia Kim Kardashian la scorsa settimana, quando è andata a cena da lei insieme agli amici Chrissy Teigen e John Legend.

La 39enne ha pubblicato nelle sue Instagram Stories un video nel quale mostra la singolare statua di cera, affermando di essere rimasta scioccata nel vederla e che la trova piuttosto inquietante essendo identica alla madre. «Sapevo cosa avrei trovato a casa di mia madre , ma sono sempre sorpresa nel vedere questa statua di cera. Ragazzi non avete idea di quanto sia reale. È veramente assurda come cosa. È anche vestita con il suo smoking preferito. È curata in ogni piccolo dettaglio. La trovo una cosa inquietante e sorprendente allo stesso tempo», ha detto nella clip condivisa sul social.

La stessa Kris ha scherzato con la figlia sul fatto che così lei può stare con le persone senza dover per forza ascoltare quello che dicono. «È utile perché così tu puoi venirmi a trovare quando vuoi e magari lamentarti di qualcosa, ma io non devo stare per forza ad ascoltarti», ha concluso.