Mel B ha una richiesta speciale per Natale

LONDRA - Mel B ha detto di stare pregando ogni giorno affinché la figlia Madison, 8 anni, nata dal matrimonio con l'ex marito Stephen Belafonte, possa trasferirsi nel Regno Unito per vivere con lei. La cantante, che ha la custodia congiunta della sua ultimogenita, ha recentemente presentato alcuni documenti in tribunale per chiedere formalmente che la piccola possa andare a vivere con la madre a Leeds, in Inghilterra.

Parlando dei suoi progetti per le festività natalizie l'ex Spice Girl ha detto: «L'unica cosa che desidero per questo Natale è che mia figlia Madison possa venire da me a Leeds. Sono nel bel mezzo di una battaglia legale per avere l'affidamento esclusivo, è davvero difficile. Ma prego e spero ogni giorno di riuscire a riportarla a casa».

Melanie in una precedente intervista aveva raccontato che la sua relazione con Stephen è giunta al capolinea a causa delle continue violenze fisiche e psicologiche che l'uomo perpetrava nei suoi confronti. «Tornare recentemente con le Spice Girls è stata una rinascita. Indossare i costumi di scena, salire sul palco e sentire il calore del pubblico mi ha fatto sentire bene e invincibile. Ho attraversato dieci anni della mia vita davvero terribili. Il mio è stato un matrimonio violento, in cui mi sono resa conto di aver perso la mia identità», ha ha fatto sapere.