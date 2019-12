GF Vip, Antonio Zequila è un concorrente ufficiale 

ROMA - Svelato anche il nome del sesto concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2020. Si tratta di Antonio Zequila. Lo ha rivelato Wanda Nara, la moglie di Mauro Icardi scelta da Alfonso Signorini come opinionista del programma, durante un'intervista doppia rilasciata a 'Le Iene' insieme a Pupo, l'altro opinionista che affiancherà il direttore di 'Chi' in studio dal prossimo 8 gennaio, data prevista per la prima diretta della nuova edizione del reality. «È un personaggio importantissimo», ha detto Wanda riferendosi a Zequila.

Antonio Zequila ha 55 anni ed è noto al pubblico tv per qualche comparsata in alcune fiction, per essere stato concorrente dell'Isola dei Famosi nel 2005, per aver avuto un flirt con Ivana Trump prima che l'ex moglie del Presidente USA finisse tra le braccia di Rossano Rubicondi, ma soprattutto per una rissa super-trash a 'Domenica In' con Adriano Pappalardo nel 2006. Quel triste episodio portò Mara Venier a scusarsi pubblicamente e la Rai dovette bandire a vita Zequila e Pappalardo dalle trasmissioni della tv di Stato.

Adesso Zequila proverà a riscattarsi come concorrente del reality di Canale5, dove avrà l'opportunità di confrontarsi, tra gli altri, con l'ex produttrice Rita Rusic, con la prezzemolina tv Antonella Elia, con il cantante Pago, reduce dall'ultima edizione di 'Temptation Island Vip'. Ma anche con Adriana Volpe, che da qualche mese ha perso il posto in Rai, e con la modella Clizia Incorvaia, il cui addio a Francesco Sarcina de 'Le Vibrazioni' ha riempito pagine e pagine dei settimanali di gossip.