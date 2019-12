Demi Lovato: un tatuaggio per la sobrietà ritrovata

LOS ANGELES - Demi Lovato ha un nuovo tatuaggio fatto per celebrare il suo percorso di disintossicazione. La cantante 27enne nel luglio dello scorso anno fu portata di corsa in ospedale dopo un'overdose che stava per rivelarsi letale. Dopo essere stata vicina alla morte ha cambiato completamente stile di vita e per celebrare i traguardi raggiunti si è fatta incidere la pelle con l'inchiostro.



Lo scorso martedì il tatuatore Doctor Woo ha utilizzato Instagram per condividere uno scatto in cui si vede il collo di Demi con la scritta in corsivo 'Survivor', ovvero in italiano 'Sopravvissuto'.

Accanto alla foto l'uomo ha aggiunto: «Per una persona speciale» Questo nuovo tatuaggio arriva a pochi giorni di distanza dalla prima intervista rilasciata da Demi in oltre un anno. La Lovato ha fatto sapere di stare bene, meglio di quanto sia mai stata in tutta la sua vita.



«Non sono mai stata meglio con me stessa prima ad ora. La vita non vale la pena di essere vissuta se non lo fai per te stessa. Se fai le cose solo per gli altri non funzionerà», ha spiegato. Dopo la pericolosissima overdose del 2018 Demi ha trascorso un lungo periodo in un centro per la disintossicazione e ha dichiarato di considerarsi una vera "combattente" perché non ha mai perso la speranza di poter uscire dal tunnel e ce l'ha messa tutta per farcela.