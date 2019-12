Quando Iannone corre, Giulia De Lellis sta in ansia

Giulia De Lellis ha rivelato di stare in ansia ogni volta che il fidanzato Andrea Iannone sale sua moto e sfreccia in pista. L'influencer, che è legata sentimentalmente al pilota da circa sette mesi, ha ammesso di avere sempre paura che gli possa accadere qualcosa, ma ha spiegato che non gli dice niente per rispetto del suo lavoro. «Il lavoro di Andrea mi mette ansia», ha dichiarato durante un'intervista rilasciata al settimanale "Vanity Fair".



La 23enne ha poi raccontato di aver anche assistito ad una caduta della sua dolce metà: «Una volta, quando l'ho visto cadere, mi si è fermato il cuore. In pista i rumori sono assordanti, non sentivo più niente. Poi l'ho visto rialzarsi, mi sono detta: "Si sarà rotto un dito o una gamba ma almeno è vivo"», ha confidato.



«Sto male sempre ma non glielo dico. Perché la passione non si giudica né si ferma», ha aggiunto. Giulia ha poi parlato del loro rapporto, che spesso è a distanza. «Lui viaggia spesso per lavoro. Ci rispettiamo, e quindi rispettiamo le passioni dell'altro. Io le sue gare, lui i miei set. Appena posso salto sull'aereo e vado dove corre. È sempre in giro per il mondo, ma ho fiducia», ha continuato.



Quando le è stato chiesto se è gelosa di Iannone, Giulia ha infine risposto: «Non sono ridicola. Ma non deve farmi diventare gelosa. Però mi è capitato che quando alcune donne non hanno avuto rispetto di me ho anche dato qualche botta a qualcuna. Per fortuna non c'era nessuno a riprendermi!», ha concluso con un pizzico d'ironia.