Wanda Nara: «Non ho mai avuto tate, i figli me li cresco da sola»

ROMA - Wanda Nara ha rivelato di essere una mamma "tuttofare" e di non aver mai avuto bisogno di tate per crescere i suoi figli. La showgirl è mamma di ben cinque bambini, Valentino, 10 anni, Costantino, 9, Benedicto, 7, nati dal matrimonio con l'ex marito Maxi Lopez, Francesca, 4, e Isabella, 3, nate dall'amore con l'attuale compagno Mauro Icardi.

La 33enne, in attesa di iniziare la sua nuova avventura televisiva come opinionista della prossima edizione del "Grande Fratello Vip", si è raccontata in una lunga intervista rilasciata al settimanale "Chi". «Io le tate non so che cosa siano, mai avute. Sul serio, sennò i figli che li ho fatti a fare? Me li cresco io e ci sono sempre io. Certo, vedo che è una cosa che, in effetti, scatena stupore negli altri», ha raccontato la moglie dell'ex capitano dell'Inter.

«A casa mia sono sempre quella che dorme di meno: l'ultima ad andare a letto, la prima a svegliarmi. Alle 6. Lo faccio per preparare la colazione. Poi li vesto, li cambio, li risveglio se serve. Sono ancora abbastanza giovane, credo, ma sono molto organizzata. Devo esserlo, sono cinque...», ha aggiunto. «Quando è nato il mio Valentino avevo solo 21 anni, non ero così ferrata sul tema, però ho sempre avuto questo forte desiderio di maternità e con il tempo ho imparato anche a gestire le situazioni. E a godermi i miei bambini... Io mi sono goduta tutta la loro prima infanzia, la vita con i bebè, le prime pappe. Andavo negli alberghi con il frullatore, cantavo le ninne ovunque, sembravo un po' una matta», ha continuato.

Wanda ha poi confidato che Mauro si è sempre dato molto da fare per aiutarla a gestire tutto, anche se ora è più difficile dato che il calciatore gioca nel Paris Saint Germain e le loro vite si dividono tra l'Italia e la Francia. «Mauro è come me: quando c'è, vuole sempre stare in famiglia. Certo, quest'anno che Mauro è a Parigi, dividiamo la nostra vita fra lì e Milano, è dura perché lui è il mio partner anche nella gestione familiare, mi dà una mano grossissima: è unico», ha concluso.